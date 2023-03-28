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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

"Синара" приобрела московскую строительную компанию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Группа Синара" получила полный контроль над московской строительной компанией ООО "Регионстрой", в том числе через "дочернее" ООО "Синарастройкомплект" (Екатеринбург).

По данным ЕГРЮЛ, "Синарастройкомплект" 24 марта стал владельцем 99,9% уставного капитала ООО "Регионстрой", "Группа Синара" получила 0,1%.

С 2021 года московской стройкомпанией владели ООО "Профконсалтинвест" (Москва) - 99,77% и физлицо Руфат Аташов - 0,23%. За месяц до продажи "Регионстроя" новым владельцам Аташов консолидировал 100%.

ООО "Регионстрой" зарегистрировано в 2008 году. Основным видом его деятельности названо строительство жилых и нежилых зданий.

ООО "Синарастройкомплект" зарегистрировано в марте 2021 года, 100% принадлежат АО "Группа Синара". Приоритетным видом деятельности общества являются поставка трубной продукции и прочих материально технических ресурсов для предприятий нефтегазовой промышленности.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

Екатеринбург Синара Регионстрой Руфат Аташов
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