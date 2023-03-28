Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 году добычи угля на уровне 2022 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 г. добычи угля на уровне 2022 г., сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе заседания коллегии министерства.

"По началу года идет снижение, но надеемся, выровняем ситуацию", - сказал Шульгинов.

По данным Росстата, в январе 2023 г. добыча угля в РФ снизилась на 1,8% по сравнению с январем 2022 г., до 34,9 млн т. По сравнению с декабрем 2022 г. снижение составило 19,3%.

Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г. Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т.