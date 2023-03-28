Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 году добычи угля на уровне 2022 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 г. добычи угля на уровне 2022 г., сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе заседания коллегии министерства.

"По началу года идет снижение, но надеемся, выровняем ситуацию", - сказал Шульгинов.

По данным Росстата, в январе 2023 г. добыча угля в РФ снизилась на 1,8% по сравнению с январем 2022 г., до 34,9 млн т. По сравнению с декабрем 2022 г. снижение составило 19,3%.

Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г. Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т.

Минэнерго РФ уголь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о росте поставок нефти из России в Индию в 2022 году в 22 раза

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Транзит газа через Украину снова вырос до 42,2 млн куб. м в сутки

Активы Henkel в России могут приобрести акционеры "Фармстандарта" и Kismet Capital

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

Американской International Paper разрешили продать долю в "Илиме" партнерам по СП

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Европейская "дочка" ВТБ с 1 апреля получит статус ликвидируемой

Акционеры "Русала" отклонили требование Sual о предоставлении информации по сделкам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });