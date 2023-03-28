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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"ЛУКОЙЛ" создал корпоративную частную охранную организацию для защиты объектов ТЭК

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2022 году завершил создание корпоративной частной охранной организации, аналогичную работу начала "Газпром нефть", сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на итоговой коллегии ведомства.

"ПАО "ЛУКОЙЛ" была создана корпоративная частная охранная организация. Такой же процесс запущен в "Газпром нефти". Мы поддерживаем эти решения", - сказал он.

Глава Минэнерго отметил, что на текущий год ведомство запланировало завершение работы по пересмотру подзаконных актов в части категорирования объектов и самих требований по безопасности, в первую очередь по инженерно-техническим средствам охраны.

Шульгинов добавил, что в настоящее время основной угрозой для объектов ТЭК являются акты незаконного вмешательства с использованием беспилотников. Кроме того, ведомство проводит работу по обеспечению информационной безопасности и противодействию киберугрозам.

В связи с этим компаниям ТЭК предстоит в сжатые сроки внедрить отечественные решения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, подчеркнул министр энергетики РФ.

Он также отметил, что ведомство ведет разработку проекта федерального закона о закреплении особенностей по обеспечению кибербезопасности на объектах ТЭК.

ЛУКОЙЛ Газпром нефть Минэнерго РФ Николай Шульгинов
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