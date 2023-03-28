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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Глава "Газпром нефти" ожидает усиления санкций в 2023 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Санкционное давление на нефтяную отрасль РФ в 2023 году может оказаться жестче, чем в прошлом; важно выстроить устойчивую к ним отрасль, развивая собственную инфраструктуру и танкерный флот, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"2023 год будет не менее сложным, может быть, будет еще сложнее. Мы ожидаем усиление санкционного давления. И в этой связи те задачи, которые мы ставили в 2022 году, в 2023-м сохраняют свою актуальность. Ключевыми задачами для нас является обеспечение устойчивой работы отрасли, обеспечение устойчивости функционирования нашей отрасли и непрерывности всех наших производственных процессов", - сказал Дюков.

Он отметил, что России важно построить, и многое, по его словам, уже сделано, санкционно устойчивую отрасль к существующим и новым возможным ограничительным мерам, которые могут оказаться "еще жестче".

"Нам нужно развивать нашу транспортную инфраструктуру, железнодорожный транспорт, трубопроводный транспорт, наши портовые мощности, расширять танкерный флот. Развивать перевозки по Северному морскому пути, важен коридор "Север - Юг". Ну и, безусловно, важны перевозки в восточном направлении", - сказал глава "Газпром нефти".

Дюков добавил, что для обеспечения российского суверенитета и устойчивости работы отрасли также нужно создать необходимую финансовую инфраструктуру, независимую от западных институтов. "Нужно создавать и расширять использование независимой системы международных расчетов, и эта работа не только отрасли - надеемся прежде всего на поддержку и помощь Минфина и Центробанка", - добавил он.

"Нужно развивать независимую систему страхования грузов, судов, ответственности. Нужно создавать независимую систему финансирования трейдинговых операций и безусловно нужны новые независимые, альтернативные механизмы ценообразования на нашу нефть и нефтепродукты, поэтому нужно развивать биржевую торговлю и создавать новые независимые котировальные агентства", - отметил глава "Газпром нефти".

Александр Дюков Газпром нефть
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