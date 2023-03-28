"Черкизово" в 2023 году увеличит посевы зерна и масличных культур почти до 225 тыс. га

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, завершает подготовку к посевной кампании и планирует в этом году разместить посевы на 224,4 тыс. га, сообщается в ее пресс-релизе.

В прошлом году площадь сева составляла 210 тыс. га.

В этом году "Черкизово" будет заниматься растениеводством в двух новых регионах присутствия – Башкирии и Алтайском крае.

Из собранного урожая группа производит корма для собственных свинокомплексов и птицефабрик.

Группа ожидает, что сев начнется 7 апреля и завершится до конца мая. Растениеводческие предприятия группы полностью обеспечены техникой и семенным материалом. "На полях компании будет задействовано свыше 200 единиц техники, включающей более 100 посевных комплексов и более 100 тракторов", - уточняет пресс-служба.

Основная часть земель "Черкизово" расположена в Пензенской области. Площадь сева в этом году там составит 73,4 тыс. га. Из них 21,7 тыс. га будут засеяны яровой пшеницей, 23 тыс. га – соей, 13,4 тыс. га – подсолнечником. В Липецкой области под сев отведено 61 тыс. га: 28,8 тыс. га – под сою, 17,3 тыс. га – под яровую пшеницу, 3,9 тыс. га – под подсолнечник, 2,2 тыс. га – под кукурузу, 1,2 тыс. га – под яровой рапс.

Кроме того, на полях группы в Тамбовской области из 33,7 тыс. га соей планируется засеять 13,6 тыс. га, яровой пшеницей – 9,3 тыс. га, подсолнечником – 5,3 тыс. га. В Воронежской области под посевы сои выделено 12,5 тыс. га, кукурузы – 4,1 тыс. га, яровой пшеницы – 7,2 тыс. га. Общая посевная площадь в Воронежской области превысит 25 тыс. га. Из 20,8 тыс. га в Орловской области 9,1 тыс. га намечено отвести под сою, 5,6 тыс. га – под яровую пшеницу, 2 тыс. га – под кукурузу.

В Башкирии, новом для "Черкизово" регионе, посевная площадь в этом году составит 6,4 тыс. га. Там 2,9 тыс. га отведены под яровую пшеницу, 1,9 тыс. га – под подсолнечник. В Алтайском крае посевная кампания запланирована на 4 тыс. га. Яровой пшеницей будет засеяно 2 тыс. га, подсолнечником – 1,7 тыс. га, соей – 0,3 тыс. га.

Как сообщалось, в 2022 году группа собрала 219 тыс. тонн яровой пшеницы (198 тыс. тонн в 2021 году), 254 тыс. тонн – озимой пшеницы (145 тыс. тонн), 141 тыс. тонн кукурузы (122 тыс. тонн), 147 тыс. тонн сои (114 тыс. тонн), 44 тыс. тонн подсолнечника (57 тыс. тонн).

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Консолидированная выручка компании в 2022 году выросла на 15%, до 184,3 млрд рублей.