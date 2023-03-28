Золото дорожает после двух сессий в минусе
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.
Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:15 по московскому времени выросли на 0,43%, до $1962,2 за тройскую унцию.
Серебро с поставкой в мае подорожало на 0,1% и стоит $23,15 за унцию.
Ослабление опасений по поводу банковского кризиса в США и Европе несколько снизило спрос на защитные активы и вызвало спад котировок на драгметаллы, пишет MarketWatch.
"Спрос инвесторов на золото ослаб из-за сочетания технических и фундаментальных факторов", - отметил Лукман Отунуга из FXTM.
"Цены достигали психологически важной отметки в $2000 три раза за последнюю неделю, и "медведи" использовали этот уровень упорного сопротивления для атаки. Кроме того, смягчение опасений за банковскую отрасль понизило привлекательность драгметалла в качестве актива "надежной гавани", - добавил он.
"Котировки могут снижаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но в долгосрочной - "быки" имеют преимущество за счет ожиданий, что Федрезерв начнет снижать ставку в сентябре", - сказал аналитик.