Золото дорожает после двух сессий в минусе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:15 по московскому времени выросли на 0,43%, до $1962,2 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в мае подорожало на 0,1% и стоит $23,15 за унцию.

Ослабление опасений по поводу банковского кризиса в США и Европе несколько снизило спрос на защитные активы и вызвало спад котировок на драгметаллы, пишет MarketWatch.

"Спрос инвесторов на золото ослаб из-за сочетания технических и фундаментальных факторов", - отметил Лукман Отунуга из FXTM.

"Цены достигали психологически важной отметки в $2000 три раза за последнюю неделю, и "медведи" использовали этот уровень упорного сопротивления для атаки. Кроме того, смягчение опасений за банковскую отрасль понизило привлекательность драгметалла в качестве актива "надежной гавани", - добавил он.

"Котировки могут снижаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но в долгосрочной - "быки" имеют преимущество за счет ожиданий, что Федрезерв начнет снижать ставку в сентябре", - сказал аналитик.