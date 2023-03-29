США наложили экспортные ограничения на российские компании "Авиатех" и "Авиазапчасть"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство торговли США сообщило о введении экспортных ограничений в отношении российских компаний "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Согласно опубликованному документу, агентство Минторга США - Бюро промышленности и безопасности (BIS) , "11 юридических лиц из Мьянмы, КНР, Никарагуа и России" внесены в черный список. Среди них значатся "Авиатех" и "Авиазапчасть", а также пять китайских компаний.

"Их действия противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - отмечается в документе.