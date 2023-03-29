Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры благодаря ослаблению опасений в отношении развития банковского кризиса в США и Европе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2452,8 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1003,38 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 77,01 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,1%), акции "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

"Лента" (+2,5%) в 2022 г. сократила чистую прибыль на 48,3%, до 12,1 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели акции Polymetal (-0,6%) и ПАО "Полюс" (-0,5%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи вернется к росту, в направлении отметки 2488 пунктов. "Отдаем предпочтение бумагам нефтегазового и ИТ-секторов, а также акциям Сбера и АФК "Система". Для акций Сбера целевой диапазон составляет 215-220 рублей, однако преодолеть эти уровни без коррекции будет проблематично", - считает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, умеренная коррекция рынка предыдущего дня говорит о том, что желающих продавать российские акции сейчас немного. Это говорит о силе рынка и стремлении продолжить рост. Возможно, какая-то серьезная коррекция последует при уходе индекса МосБиржи ближе к 2500 пунктам, да и то для нее нужны будут негативные поводы, полагает эксперт.

По-прежнему, по его мнению, очень сильно выглядят акции Сбербанка, падать которым не дают анонсированные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на акцию, а также ожидания не меньших выплат за 2023 год. Цель по бумагам Сбербанка находится на уровне 240 рублей, при этом не исключено торможение роста или даже небольшая коррекция от уровня 220 рублей, считает аналитик.

На нефтяном рынке пробой фьючерсами на Brent вверх отметки $80 за баррель может спровоцировать ускорение роста как самой нефти, так и акций российских нефтяных компаний, полагает Антонов.

Мировые фондовые индексы

В США накануне основные индексы снизились на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем, в среду настроения на рынках улучшились благодаря ослаблению опасений по поводу проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику.

На рынках Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,8%).

Акции Alibaba на торгах в Гонконге подскочили на 14,3%. Китайский онлайн-гигант накануне анонсировал план реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты, плюс они смогут принимать решения о первичном размещении акций.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут третью сессию подряд на данных о сокращении запасов топлива в США и смягчения опасений по поводу кризиса в банковской сфере, пишет MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $79,0 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне), майская цена WTI - $73,72 за баррель (+0,7% и +0,5% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в США выйдет в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Росту цен на нефть также поспособствовало решение арбитражного суда Международной торговой палаты по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана. Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта. Объем транспортировок через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.