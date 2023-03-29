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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

РЖД оценили строительство железной дороги до Магадана в 3 трлн рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" оценивает строительство железной дороги из Якутии до Магадана в 3 трлн рублей, планирует включить этот проект в транспортную стратегию-2035, сообщил в Совете Федерации глава компании Олег Белозеров.

"Мы как железнодорожники полностью поддерживаем необходимость строительства (этой - ИФ) железной дороги", - сказал он.

Он напомнил, что к строительству этой дороги пытались подступиться еще в царские времена, более 100 лет назад. Разрабатывались также концессионные механизмы, и для реализации строительства дороги "предполагалось выделение отдельных месторождений, в том числе речь о таком подходе идет и сейчас".

"Мы с этим согласны. Нужно достроить почти 2 тысячи км, стоимость строительства в целом дороги пока по предварительным расчетам - более 3 трлн (рублей - ИФ)", - сообщил Белозеров.

По его словам, РЖД провели финансово-экономическое обоснование проекта.

"Сейчас рассматриваются варианты его (проекта - ИФ) решения вплоть до того, чтобы посмотреть первую часть - выход из порта (Магадан - ИФ) до ближайших месторождений. Где-то порядка 500 км посмотреть, запустить в виде некой концессионной инициативы совместно с теми, кто будет разрабатывать месторождения", - подчеркнул он.

Белозеров отметил, что стратегические документы подписаны, но без подхода и проработки этих вариантов дорога никогда не может быть построена.

"Поэтому мы сейчас последовательно двигаемся в этом направлении. Но по стратегическим документам до 2035 года в стратегии развития транспортного комплекса пока дорога отдельно не выделена. Я думаю, сейчас определенные доработки будут сделаны - и можно будет ее включать в стратегию", - полагает он.

Возможность строительства железной дороги из Якутии в Магаданскую область от станции Нижний Бестях (Якутск) до Магадана обсуждается более 10 лет. Изначально власти Якутии говорили, что ее можно начать строить в 2013 году - сразу же после завершения участка Беркакит-Томмот-Якутск. Предварительно протяженность железной дороги от действующей линии до Магадана составит более 1,8 тыс. км.

Стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года предусматривает строительство этой линии (при этом в 2018 году проект строительства ж/д ветки из Якутска до Магадана не прошел отбор в Минэкономразвития из- за отсутствия технико-экономических показателей). По информации АК "Железные дороги Якутии" (оператор Амуро-Якутской магистрали), в 2023 году начнется разработка технико-экономического обоснования первого этапа строительства этой дороги.

Магадан Олег Белозеров РЖД Якутия
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