Глава ритейлера Macy's Джефф Геннет покинет компанию через год

Он проработал в компании сорок лет

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор сети универмагов Macy's Inc. Джефф Геннет покинет компанию в конце финансового года, который завершится в феврале 2024 года, сообщила пресс-служба ритейлера.

Геннет проработал в компании 40 лет и возглавил ее в марте 2017 года. Его сменит исполнительный вице-президент Тони Спринг, который сейчас отвечает за дочернюю сеть люксовых универмагов Bloomingdale.

Также в рамках перестановок финансовый директор Эдриан Митчелл займет пост главного операционного директора.

За последние 12 месяцев капитализация Macy's снизилась на 32,5%.