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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Акции Atos подешевели на 17% на отказе Airbus купить долю в ее подразделении Evidian

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Airbus SE больше не планирует приобретать долю в бизнесе французской IT-компании Atos под названием Evidian, сообщил авиаконцерн. На этой новости акции Atos упали в цене на 17,5%.

Atos, разрабатывающая IT-услуги для бизнеса, в июне 2022 года сообщила о планах выделить бизнес в сфере обработки больших массивов данных (big data) и кибербезопасности в отдельную фирму Evidian. Airbus сделала предложение о приобретении 29,9% бизнеса в феврале.

Ранее телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что Airbus не устроила цена и структура сделки.

"Airbus и Atos продолжают обсуждение других возможных вариантов и долгосрочного стратегического и технологического партнерства между Airbus и Evidian", - сказал представитель авиаконцерна.

Сумма сорвавшейся сделки остается неизвестной. В прошлом году Atos отверг предложение Onepoint о покупке Evidian за 4,2 млрд евро, сообщает MarketWatch.

Airbus Atos Evidian Франция
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