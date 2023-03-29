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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

ЦБ решил продлить работу "Траста" до 2027 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ решил продолжить работу банка "Траст" после 2023 года еще на три года, говорится в годовом отчете регулятора.

"Решение о продлении обусловлено тем, что работа Банка непрофильных активов после 2023 года позволит увеличить сборы по проблемным активам. Ликвидация БНА планируется в 2027 году", - отмечает ЦБ.

Объем задолженности "Траста" перед Банком России на 1 января 2023 года составляет 1,539 трлн рублей.

О том, что "Траст" не прекратит работать в 2023 году, в феврале этого года заявил глава банка Александр Соколов. "Мы с акционером в этом году будем обсуждать различные сценарии, как экономически и процедурно эффективно действовать дальше – сохранять эти активы на балансе банка "Траст", или банк "Траст" ликвидировать как юрлицо, и эти активы передавать на какое-то другое лицо, и уже с его баланса продолжать с ними работать", - сказал тогда он. Решение о продлении работы "Траста" до конца 2026 года может быть внесено в план участия до конца первого квартала 2023 года, заявил ранее Соколов. Он не исключил, что "Траст" в перспективе откажется от банковской лицензии.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

ЦБ РФ Траст
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