Выдача ипотечных кредитов в России в январе-феврале снизилась на 12%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в январе-феврале 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 704,0 млрд рублей, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (803,8 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

При этом количество предоставленных в первые два месяца года кредитов снизилось по сравнению с январем-февралем 2022 года на 16,8% (192 тысячи против 230,6 тысячи).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-феврале 2023 года увеличился на 292,3 млрд рублей, или на 2,1%, до 14 трлн 355,9 млрд рублей.

В феврале 2023 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 422,4 млрд рублей, что на 11,4% меньше, чем в феврале 2022 года (476,9 млрд рублей), по сравнению с январем 2023 года выдача увеличилась на 50% с 281,6 млрд рублей.

Количество предоставленных в феврале кредитов снизилось по сравнению с февралем прошлого года на 15,5% (114,6 тысячи против 135,7 тысячи), по сравнению с январем текущего года - увеличилось на 48,3%.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в феврале увеличился на 292,3 млрд рублей, или на 2,1%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в феврале увеличилась до максимальных с марта 2022 года 8,05% с 7,86% в январе.

Средний размер одного ипотечного кредита в феврале составил 3,684 млн рублей, что на 1,1% больше, чем в январе. Годовые темпы роста этого показателя снизились до 4,8% после 5,8% в январе и 17,9% в декабре.

Средневзвешенный срок одного кредита в феврале увеличился на 2,6 месяца, до 287,5 месяца (почти 24 года) с 284,9 месяцами в январе после рекордно высоких 289,4 месяца в декабре.

За год средний срок кредита увеличился на 23,0 месяца с 264,5 месяца в феврале 2022 года, или на 8,7%.