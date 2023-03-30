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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Годовая чистая прибыль Fosun International уменьшилась почти в 20 раз

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Китайский конгломерат Fosun International Ltd. сократил чистую прибыль по итогам 2022 года почти в 20 раз на фоне пандемии и неблагоприятной конъюнктуры на рынках капитала, сообщается в отчетности и презентации компании.

Годовая чистая прибыль Fosun International составила 538,7 млн юаней ($78,2 млн) против 10,08 млрд юаней в 2021 году. Опрошенные FactSet аналитики ожидали показатель на уровне 6,96 млрд юаней.

Выручка компании выросла до 175,39 млрд юаней со 161,29 млрд юаней, но также оказалась ниже консенсус-прогноза (182,09 млрд юаней).

"Текущий год полон возможностей и надежд", - заявила компания и отметила быстрое восстановление туристического и потребительского секторов как признак стойкой жизнеспособности китайской экономики.

Акции Fosun International на торгах в Гонконге в четверг подешевели на 7%.

Fosun International Китай
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