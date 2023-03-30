Винодельческий проект семьи Ткачева в Геленджике в 2022 году утроил выручку

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс "Шато де Талю" в Геленджике завершил прошлый год с тройным ростом выручки, которая достигла 341,4 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

В том числе выручка от продажи вин составила 274,94 млн рублей.

Однако на фоне еще более быстрого роста себестоимости - в 3,4 раза, до 501,8 млн рублей - чистый убыток винодельческого комплекса увеличился на 9,8%, достигнув 344,15 млн рублей.

В отчете отмечается, что в прошлом году было собрано 1,594 тыс. тонн винограда, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Выпущено 91,6 тыс. дал винодельческой продукции, реализовано 1,25 млн бутылок вина.

Площади виноградников "Шато де Талю" превышают 162 гектара, в том числе в плодоносящем возрасте - более 100 га.

Как сообщалось, "Шато де Талю" в июле 2020 года приступило к розливу первой партии вин премиум-класса. Суммарные инвестиции в проект составили почти 2,6 млрд рублей, в том числе 70% - финансовые средства РСХБ. Проект включает полный цикл производства вина: от выращивания винограда защищенного наименования места происхождения и защищенного географического указания до производства напитка и его последующей реализации. Для этого на площади 101,3 га с 2007 года высажены виноградники 4 белых и 5 красных европейских и автохтонных сортов. Построена винодельня мощностью 1,65 млн бутылок в год вин от класса стандарт до суперпремиума.

В настоящее время компании принадлежат товарные знаки Chateau De Talu, "Уроки французского", "Круча", "Пора в отпуск" и Pourquoi Pas.

Кроме того, в сентябре 2021 года при винзаводе было открыт ресторанно-дегустационный комплекс как часть инвестиционного проекта. Его стоимость составила 250 млн рублей, из которых 88% - финансовые средства РСХБ.

Винодельческий комплекс является частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Согласно отчетности, 99% в уставном капитале компании принадлежит Ольге Ткачевой (по данным СМИ - супруге экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева), еще 1% - у ООО "РСХБ-Финанс".