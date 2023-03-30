Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Винодельческий проект семьи Ткачева в Геленджике в 2022 году утроил выручку

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс "Шато де Талю" в Геленджике завершил прошлый год с тройным ростом выручки, которая достигла 341,4 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

В том числе выручка от продажи вин составила 274,94 млн рублей.

Однако на фоне еще более быстрого роста себестоимости - в 3,4 раза, до 501,8 млн рублей - чистый убыток винодельческого комплекса увеличился на 9,8%, достигнув 344,15 млн рублей.

В отчете отмечается, что в прошлом году было собрано 1,594 тыс. тонн винограда, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Выпущено 91,6 тыс. дал винодельческой продукции, реализовано 1,25 млн бутылок вина.

Площади виноградников "Шато де Талю" превышают 162 гектара, в том числе в плодоносящем возрасте - более 100 га.

Как сообщалось, "Шато де Талю" в июле 2020 года приступило к розливу первой партии вин премиум-класса. Суммарные инвестиции в проект составили почти 2,6 млрд рублей, в том числе 70% - финансовые средства РСХБ. Проект включает полный цикл производства вина: от выращивания винограда защищенного наименования места происхождения и защищенного географического указания до производства напитка и его последующей реализации. Для этого на площади 101,3 га с 2007 года высажены виноградники 4 белых и 5 красных европейских и автохтонных сортов. Построена винодельня мощностью 1,65 млн бутылок в год вин от класса стандарт до суперпремиума.

В настоящее время компании принадлежат товарные знаки Chateau De Talu, "Уроки французского", "Круча", "Пора в отпуск" и Pourquoi Pas.

Кроме того, в сентябре 2021 года при винзаводе было открыт ресторанно-дегустационный комплекс как часть инвестиционного проекта. Его стоимость составила 250 млн рублей, из которых 88% - финансовые средства РСХБ.

Винодельческий комплекс является частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Согласно отчетности, 99% в уставном капитале компании принадлежит Ольге Ткачевой (по данным СМИ - супруге экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева), еще 1% - у ООО "РСХБ-Финанс".

Геленджик Шато де Талю Александр Ткачев Ольга Ткачева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Raiffeisen Bank решил продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы

Raiffeisen Bank решил продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });