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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

ММК вышел из проекта металлоцентра для автопрома с турецкой Coskunoz в Татарстане

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) вышло из совместного проекта с турецким производителем компонентов Coskunoz – сервисного металлоцентра для нужд автопрома в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан), следует из данных ЕГРЮЛ.

Накануне ММК передал 35% долей в ООО "СМЦ Алабуга" его контролирующему акционеру - российской "дочке" Coskunoz (ООО "Джошкуноз Алабуга"), ставшей единственным владельцем предприятия.

В ММК отказались от комментариев по сделке.

Металлоцентр специализируется на производстве стальных заготовок для автокомпонентов. Проект был основан в конце 2016 года., в следующем году началось строительство завода, который был запущен в мае 2018 года при участии представителей ММК, ООО "Джошкуноз-Алабуга" и управляющей компании ОЭЗ "Алабуга".

Площадь предприятия превышает 7,6 тыс. кв. м. Мощность производства на старте была на уровне до 60 тыс. тонн стальных бланков и листов в год, в перспективе планировалось ее увеличение до 150 тыс. тонн в год.

Стоимость проекта СМЦ, как сообщалось, составила около 1 млрд руб., в том числе ММК и "Джошкуноз-Алабуга" вложили 350 млн руб. в оборудование, управляющая компания ОЭЗ "Алабуга" - 670 млн руб. в строительство помещений завода для их последующей сдачи в аренду.

Пять лет назад предполагалось, что потенциальными клиентами центра будут Ford, "КАМАЗ", совместное предприятие "КАМАЗа" с Daimler, ARNPO (закупочная организация альянса "Renault-Nissan-АвтоВАЗ"), "АвтоВАЗ", "УАЗ" и "ГАЗ".

"Это второй сервисный центр современный, который открылся на территории РФ. На самом деле, по замкнутому циклу – это первый подобного рода проект, реализованный в стране, не с точки зрения только металлургии, автомобилестроения, а в целом экономики. Это первый замкнутый цикл от производства сырья до производства заготовок, штамповки и выпуска готовых автомобилей. Это реальный проект, который определяет, каким образом может развиваться автомобилестроение в РФ", - говорил на открытии завода Адиль Ширинов, возглавлявший тогда СП Ford Sollers по выпуску LCV Ford Transit, а ныне – глава совета директоров ПАО "Соллерс".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "СМЦ Алабуга" с момента запуска в 2018 году наращивало выручку за исключением ее просадки на 13% в ковидном 2020 году. По итогам 2021 года оборот компании вырос в 1,7 раза и достиг 962 млн рублей. В том же году компания впервые получила небольшую прибыль в 36 млн рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК Татарстан Coskunoz ООО "Джошкуноз Алабуга
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