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Германия в 2022 году увеличила производство вина на 6%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Виноделы Германии в 2022 году произвели 8,94 млн гектолитров вина и виноградного сусла, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis). Показатель увеличился на 491,8 тысячи гектолитров, или на 6%, по сравнению в 2021 годом.

Относительно среднего показателя за пятилетний период (2016-2021 годы) выпуск вина в 2022 году вырос на 3,5%.

Производство красного вина составило 3 млн гектолитров, белого - 5,9 млн гектолитров.

За последнее десятилетие рекордным был 2018 год, когда германские виноделы произвели в общей сложности 10,3 млн гектолитров вина. За год до этого производство составляло всего 7,5 млн гектолитров.

Destatis Германия
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