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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Госдолг Германии в 2022 году вырос на 2% до рекордных 2,37 трлн евро

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На конец 2022 года госдолг Германии составил рекордные 2 367,25 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

С конца 2021 года он вырос на 46,1 млрд евро, или на 2%.

За четвертый квартал прошлого года госдолг увеличился на 41,9 млрд евро, или на 1,8%.

Показатель долга в расчете на душу населения на конец 2022 года составлял 28,155 тыс. евро по сравнению с 27,907 тыс. евро годом ранее.

По данным Destatis, федеральная задолженность за минувший год увеличилась на 4,6% - до 1,620 трлн евро, в то время как долг федеральных земель сократился на 4,9% и составил 606,75 млрд евро. При этом объем непогашенных долговых обязательств городов и коммун ФРГ вырос на 5,2% и достиг 140,17 млрд евро.

Destatis Германия
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