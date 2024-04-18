Производитель электротехники ABB в I квартале сократил чистую прибыль на 13%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 13%, при этом операционная прибыль выросла на 11%.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $905 млн против $1,04 млрд годом ранее.

Выручка ABB увеличилась до $7,87 млрд с $7,85 млрд, сопоставимые продажи повысились на 2%, объем заказов сократился на 5%, до $8,97 млрд.

Прибыль без учета процентных, налоговых и амортизационных выплат (EBITA), которую ABB рассматривает как более важный показатель, увеличилась на 11%, до $1,42 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 17,9%.

Во втором квартале компания ожидает роста сопоставимых продаж на 4-6% (mid-single-digit growth) и небольшого повышения рентабельности по EBITA относительно первого квартала.

Котировки акций ABB растут на 5,7% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала года рыночная стоимость компании подскочила на 19,1%, в то время как шведский фондовый индекс OMX 30 вырос на 5%.