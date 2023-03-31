Выручка e-commerce в РФ в феврале увеличилась на 3,2% к январю
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Выручка российского сектора e-commerce в феврале 2023 года увеличилась на 3,2% к январю и достигла 910,438 млрд рублей. Таковы данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
Юридические лица принесли подавляющую часть доходов в этом месяце – около 888,2 млрд рублей. Выручка индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде составила порядка 22,2 млрд рублей.
На февраль 2023 года доля маркетплейсов в общей интернет-торговле составляла 59%.
В феврале было зафиксировано порядка 208,5 млн уникальных покупателей. Средний чек равнялся 939 рублям.