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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Выручка e-commerce в РФ в феврале увеличилась на 3,2% к январю

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Выручка российского сектора e-commerce в феврале 2023 года увеличилась на 3,2% к январю и достигла 910,438 млрд рублей. Таковы данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Юридические лица принесли подавляющую часть доходов в этом месяце – около 888,2 млрд рублей. Выручка индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде составила порядка 22,2 млрд рублей.

На февраль 2023 года доля маркетплейсов в общей интернет-торговле составляла 59%.

В феврале было зафиксировано порядка 208,5 млн уникальных покупателей. Средний чек равнялся 939 рублям.

ФНС
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