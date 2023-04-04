ФНС сообщила о росте выручки e-commerce в России в марте до 1,12 трлн рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российского сектора e-commerce в марте 2023 года увеличилась на 22,7% к февралю и достигла 1,12 трлн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы.

В феврале рост к январю составлял 3,2%.

Юридические лица получили подавляющую часть доходов в этом месяце - около 1,09 трлн рублей. Выручка индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде составила порядка 26,4 млрд рублей.

На март 2023 года доля маркетплейсов в общей интернет-торговле составляла 60%.

В марте было зафиксировано порядка 212,3 млн уникальных покупателей. Средний чек равнялся 1 003 рубля (939 рублей в феврале).