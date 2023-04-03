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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Японский индекс оптимизма Танкан в I квартале снизился до минимума с конца 2020 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустилсядо 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее, обновив минимум с четвертого квартала 2020 года, свидетельствуют данные Банка Японии.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 3 пунктов, отмечает Trading Economics.

Снижение индекса Танкан продолжается уже пять кварталов подряд на фоне усиления ценового давления и опасений по поводу мировой экономики.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности, понизился в январе-марте до минус 6 пунктов с минус 2 пунктов кварталом ранее, что совпало с ожиданиями экспертов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, в первом квартале повысился до 20 пунктов с 19 пунктов в предыдущие три месяца, также оправдав ожидания рынка.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры опустился в первом квартале до 3 пунктов с 6 пунктов кварталом ранее, компаний непроизводственного сектора - вырос до 15 с 11 пунктов. Эксперты в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 4 пунктов, второй - 16 пунктов.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.

Япония Банк Японии Танкан
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