Eesti Gaas планирует занять значительную долю рынка газа Латвии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Эстонский энергетический концерн Eesti Gaas планирует начать работу на открывающемся в мае латвийском розничном рынке природного газа и занять значительную его долю, говорится в пресс-релизе компании.

"В Эстонии природным газом пользуются 100 тысяч домохозяйств, а в Латвии - около 400 тысяч. Латвийским предприятиям мы продаем газ уже пять лет, а теперь хотим принять участие в открывающемся внутреннем рынке. Мы можем предложить покупателям более выгодную цену и надежное снабжение, поскольку в больших объемах закупаем газ напрямую у западных производителей", - заявил через пресс-службу предправления Eesti Gaas Маргус Каасик.

"Сегодня 70% наших продаж приходится на зарубежные рынки, и этот показатель увеличивается с каждым днем. Успешное расширение позволило нам вырасти в крупнейшую в балтийско-финском регионе энергетическую компанию с частным капиталом. Помимо газа мы продолжим развивать и предлагать другие энергетические продукты - Eesti Gaas уже не просто "эстонский" и далеко не только "газ", - добавил он.

Eesti Gaas заключила соглашения с терминалами СПГ, чтобы к осени 2023 года доставить в общей сложности десять газовозов, три из них - из США и Норвегии - уже прибыли в литовский порт Клайпеды в январе и марте, еще семь весной и летом прибудут в финский порт Инкоо.

В 2022 году через Клайпедский порт Elenger (торговая марка Eesti Gaas, под которой работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше) закупил для своих клиентов пять танкеров газа. начале марта Eesti Gaas объявил о расширении в Польшу, где концерн продает газ напрямую конечным потребителям, а также оптовым дистрибьюторам и торгует на местной газовой бирже.

В общей сложности у Eesti Gaas 50 тысяч клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии - Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе Финляндия-Балтия. В прошлом году более 70% продаж предприятия приходилось на внешние рынки.