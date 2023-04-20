Основатель "Русагро" может инвестировать в зерновой экспорт

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Основатель ГК "Русагро" Вадим Мошкович может инвестировать в нового экспортера зерна, управлением которым займется создатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на трех источников на рынке.

По их словам, речь идет об отдельной компании, проект стороны пока "стараются не афишировать".

Между тем, Подольский объявил в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) о поиске команды в "новую компанию, которая будет специализироваться на экспорте зерновых и масличных". Один из офисов разместится в Таганроге.

Как считает один из источников "Ъ", новый экспортер может в первую очередь продавать зерно "Русагро". В 2022 году урожай зерновых группы вырос на 23%, до 1,08 млн тонн, в том числе 858 тыс. тонн пшеницы. На рынок было поставлено 673 тыс. тонн собственной пшеницы и 144 тыс. тонн стороннего урожая, сообщала "Русагро". Группа также уже начала развивать экспорт зерна, продав несколько судов с пшеницей в Иран.

Новый игрок может выйти на рынок в условиях сокращения работы глобальных зерновых трейдеров Viterra, Cargill и Louis Dreyfus, объявивших о прекращении экспорта зерна из РФ с 1 июля. Эти компании входили в десятку крупнейших экспортеров российского зерна, отгрузив с июля 2022 года по февраль 2023 года, по данным "Ъ", более 5 млн тонн.

"Союз экспортеров зерна может только приветствовать появление новых игроков, это усиливает конкуренцию в секторе", - сказал председатель правления союза Эдуард Зернин. Но, отметил он, несмотря на уход части иностранных трейдеров, уровень конкуренции остается крайне высоким и требовательным к профессионализму команды и доступу к экспортной инфраструктуре.

Подольский создал одного из первых экспортеров зерна из РФ "Югтранзитсервис" и холдинг Valars Group, который на март 2014 года контролировал около 240 тыс. га на юге России. В 2015 году земли приобрел "Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева", сообщали СМИ. Подольский также развивал онлайн-агентство путешествий Anywayanyday, а в 2017 году запустил сервис перевозок аграрных грузов Smartseeds. В 2021 году более 75% Smartseeds приобрел "Деметра-Холдинг".

ГК "Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.