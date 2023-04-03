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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Финский лесопромышленный холдинг UPM, год назад прекративший операции в России, завершил продажу российских активов, покупателем выступила компания Gungnir Wooden Products Trading.

"UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод, компании Gungnir Wooden Products Trading. Стороны договорились не разглашать подробности сделки", - говорится в сообщении UPM в понедельник.

В марте 2022 года финский холдинг прекратил поставки своей продукции в Россию, при этом не стал останавливать деятельность единственного производственного предприятия в стране – фанерного завода в городе Чудово Новгородской области (UPM-Kymmene) производственной мощностью 155 тыс. куб. м в год.

Ранее UPM сообщала, что активы в России составляют менее 1% от стоимости активов группы. В 2021 году менее 10% древесины, поставляемой UPM в Финляндию, приходилось на Россию (с 2022 года РФ почти полностью запретила экспорт древесины).

UPM Gungnir Wooden Products Trading Чудовский фанерный завод Новгородская область
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