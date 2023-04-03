Скидка Urals к Brent в марте уменьшилась до $29,6 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Скидка российского сорта нефти Urals к эталонному Brent в марте уменьшилась на фоне снижения добычи в России и завершения периода продажи российских нефтепродуктов без учета price cap.

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в марте составила $48,7 за баррель по сравнению с $49,4/б в феврале, $49/б январе 2023 года и $50,2/б в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка Urals к сорту Brent (североморскому датированному), который продавался по $78,3/б, составила в прошлом месяце $29,6 за баррель по сравнению с $33,2/б в феврале, 33,8/б в январе и $30,2/б в декабре, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Так, по данным Argus, стоимость Urals NWE CIF Rotterdam в марте составила $47,6/б (скидка к Brent - $30,7/б) по сравнению с $46,8/б в феврале (скидка $35,7/б), с $45,8/б в январе (скидка - $37/б) и $47,9/б в декабре 2022 года (скидка $32,5/б). Urals Med Aframax CIF Augusta в прошедшем месяце стоил $49,7/б (скидка $28,6/б), в феврале $51,9/б (скидка - $30,6/б), в январе - $52,2/б (скидка - $30,7/б), в декабре - $52,4/б (скидка - $27,9/б).

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюза с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ. Эта котировка является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные котировки.

По данным Argus, в марте цена нефти Urals на базисе FOB Primorsk составляла в среднем $44,5 за баррель по сравнению с $43,9/б в феврале, $42,8/б в январе и $43,4/б в декабре. При этом скидка российского сорта на базисе FOB к марке Brent составила $33,8/б против $38,7/б в феврале.

Urals Med Aframax FOB Novorossiysk торговался на уровне $44 за баррель по сравнению с $45,2/б в феврале, дифференциал к эталонному сорту снизился с $37,7/б до $34,3/б.

Urals DAP West Coast India в марте продавался по $61,7/б по сравнению с $66,4 в конце февраля, когда Argus запустил расчет этой котировки. Скидка к Brent составила $16,6/б.

При условиях CIF, которые раньше в основном использовались при отгрузке российской нефти в европейские порты, право собственности на сырье переходит к покупателю уже в порту отгрузки, DAP предполагает, что право собственности переходит только в порту назначения, то есть покупатель не несет ответственности за нефть, пока она ему не доставлена. Котировка определяется путем опросов индийских покупателей и трейдеров, которые покупают нефть у российских компаний и везут на целевой рынок, который стал сейчас основным для отечественной нефти Urals.

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 году в размере $70,1/б. Министерство финансов ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте на сумму 132,1 млрд рублей.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. Россия переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). Россия запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/б. При этом произведенные в России нефтепродукты не попадали под "ценовой потолок" в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года.

Россия приняла решение сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч б/с.