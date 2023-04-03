Выручка Tele2 по РСБУ в 2022 году выросла на 6,9% до 206,8 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) в 2022 году по РСБУ составила 206,8 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности компании.

Прибыль от продаж увеличилась на 29,7% – до 46,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 31,5 млрд рублей, увеличившись на 38,9% по сравнению с 2021 годом.

Себестоимость сократилась на 1,6% - до 117,7 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 25,2 млрд рублей, что на 44,5% больше, чем в 2021 году.

Капзатраты снизились на 31% – до 14,6 млрд рублей.

ООО "Т2 Мобайл" – является управляющей компанией группы компаний "Теле2 Россия". Единственным владельцем компании является ООО "Т2 РТК Холдинг", в котором 90% принадлежит "Ростелекому", 10% – его "дочке" – ООО Мобител".