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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

Выручка "Ростелекома" от мобильной связи в I полугодии выросла на 15%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года выручка "Ростелекома" в сегменте мобильной связи (представлен сотовым оператором Tele2) по МСФО составила 120,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее, говорится в презентации оператора.

Показатель OIBDA увеличился на 19,4% - до 60,2 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 50,1% с 48,3%.

По итогам 2022 года количество абонентов мобильной связи Tele2 и "Ростелекома" составила 48,1 млн, увеличившись на 1,3% (компания раскрывает данные по мобильным абонентам и ARPU на годовой основе). Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) Tele2 вырос на 5% - до 395 рублей. Отток абонентов сократился на 1,1 п.п. - до 13,7%.

Tele2 Ростелеком
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