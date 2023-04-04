Dow Jones и S&P 500 завершили ростом 4-е торги подряд, Nasdaq снизился

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник изменились без единой динамики на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили ростом четвертые торги подряд, при этом Nasdaq снизился.

Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных несколько стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

"Хотя более высокие цены на нефть, как правило, оказывают поддержку фондовым рынкам, трейдеры сейчас не приветствуют эту новость, поскольку она возрождает опасения по поводу инфляции", - полагает технический аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Это минимальный уровень с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Индекс остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.

Котировки акций Tesla упали на 6,1%. Компания увеличила поставки в первом квартале на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до рекордных в истории 422,875 тыс. автомобилей. Однако результат разочаровал инвесторов. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали продажи на уровне 432 тыс. единиц.

Бумаги General Motors подешевели на 1,1%. Компания в январе-марте увеличила продажи на 18% относительно того же периода прошлого года - до 603,208 тыс. автомобилей. Между тем относительно четвертого квартала 2022 года они снизились на 3,2%.

Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, достигла соглашения о приобретении организатора турниров по реслингу World Wrestling Entertainment. Котировки акций Endeavor снизились на 5,9%, WWE - на 2,2%.

Инвестиционные фонды недвижимости Extra Space Storage и Life Storage Inc. планируют объединиться путем обмена акциями в рамках сделки стоимостью $12,7 млрд. По ее итогам акционерам Extra Space будет принадлежать около 65% акций объединенной компании. Котировки акций Extra Space на этой новости рухнули на 5,2%, Life Storage - выросли на 3,5%.

В то же время бумаги нефтепроизводителей подорожали: Exxon Mobil - на 5,9%, Chevron Corp. - на 4,2%, Marathon Oil - на 9,9%, Occidental Petroleum - на 4,4%.

Один из крупнейших мировых производитель красок и покрытий PPG Industries улучшил прогноз прибыли на первый квартал, что вызвало подъем котировок акций на 4,8%.

Стоимость Boeing Co. поднялась на 1,4%, Apple Inc. - на 0,8%, International Business Machines и Intel Corp. - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 327 пунктов (1%) и достиг 33601,15 пункта. Лидером повышения котировок среди компонентов индекса стали акции UnitedHealth Group, подорожавшие на 4,6%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 15,2 пункта (0,4%) - до 4124,51 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 32,45 пункта (0,27%) и завершил сессию на отметке 12189,45 пункта.