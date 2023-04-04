Рубль почти нейтрален к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль практически стабилен с учетом вялой динамики на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 78,74 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 79,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 11,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не проявил активных изменений, валюты находились в безыдейном состоянии. На мировых рынках на старте торгов наблюдается "вялая" (по сравнению с активным ростом в предыдущую сессию) динамика нефтяных цен, а также отсутствие единой позиции глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам, в некоторых случаях с тенденцией отката к нулевым отметкам.

Нефтяные котировки после сильного разгона в понедельник снизили скорость роста. Катализатором для сырьевого рынка накануне стало объявление о дополнительном сокращении добычи странами ОПЕК+ примерно на 1,7 млн баррелей в сутки, которое прозвучало в минувшие выходные. Утром во вторник нефть притормозила рост у отметок, где она была около месяца назад.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,3 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,8 за баррель, что на 0,47% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 едва заметно поднимается - на 0,04%, японский Nikkei 225 растет на 0,19%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,64%, южнокорейский Kospi прибавил 0,48%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,05%.

Американские фондовые индексы в понедельник изменились без единой динамики на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили ростом четвертые торги подряд, при этом Nasdaq снизился. Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных несколько стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Это минимальный уровень с мая 2020 года. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.