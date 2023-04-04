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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Финдиректор X5 Старухин покинет компанию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Финансовый директор X5 Retail Group Всеволод Старухин покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.

Как говорится в сообщении группы, X5 начинает поиск нового кандидата на эту должность.

Старухин через пресс-службу объяснил, что намерен вернуться в индустриальный сектор. Он занимал должность CFO в X5 с апреля 2021 года.

До прихода в X5 Старухин с 2017 года работал в "СИБУРе", где занимал должности директора по развитию продаж и маркетинга, а затем операционного директора дирекции пластиков эластомеров и органического синтеза. До этого он работал финансовым, а затем генеральным директором энергетического субхолдинга "ДТЭК Энерго" на Украине. Также Старухин работал в финансовых отделах компаний Mars, Schlumberger, "Русал" и др.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На 31 декабря 2022 года под управлением компании было 21,323 тыс. магазинов, в том числе 19,164 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 971 супермаркет "Перекресток", 517 жестких дискаунтеров "Чижик" и 595 магазинов "Красный Яр" и "Слата".

X5 Retail Group X5 Всеволод Старухин
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