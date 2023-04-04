На старте торгов вторника индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС снизился на 0,1%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и на росте внешних фондовых площадок, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,4%, а индекс РТС просел на 0,1% на фоне ослабления курса рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 2482,61 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 987,75 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,9%.

Доллар подорожал на 42 копейки до 79,16 рубля.

Подорожали расписки OZON (+0,9%), акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может продолжить инерционный рост с попытками обновить максимумы сентября 2022 года (выше отметки 2492 пункта). Основной фактор поддержки - дорожающая нефть и откат рубля. Спросом продолжат пользоваться компании нефтегазового сектора, в частности, акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Газпром нефти". Технически неплохо смотрятся бумаги "Совкомфлота", "АЛРОСА" и "Сегежи Групп", полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках утром во вторник умеренно позитивная. Отношения США и КНР продолжают ухудшаться из-за взаимных расследований шпионской деятельности: под риском бизнес Micron в Китае, а также растет вероятность новых санкций США в качестве последствия воздухоплавательной истории с метеорологическим аэростатом.

"Из прочих историй может быть интересно появление бывшего президента Дональда Трампа в суде, что способно спровоцировать уличные беспорядки в Нью-Йорке. Пожалуй, последнее тянет на вполне рыночную историю, которая затмит иные события. В России сценарий дня может состоять из консолидации, или коррекции наиболее активных бумаг предыдущего дня. Также подозрение начинает вызывать ускорение динамики ослабления рубля, что часто используется для выноса коротких позиций по доллару перед разворотом", - полагает Кочетков.

В США в понедельник завершили ростом 4-е торги подряд индексы акций Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,4%), но просел Nasdaq (-0,3%) на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства, которое подогрело опасения по поводу инфляции.

Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных несколько стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до минимальных с мая 2020 года 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Индекс остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.

Во вторник в Азии индексы акций растут за исключением Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Позитивными факторами для азиатских рынков во вторник стали прогноз по экономике региона Азиатского банка развития (АБР), а также решение Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки.

АБР ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии в 2023 году по сравнению с прошлым годом благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.

Согласно прогнозу АБР, опубликованному во вторник, ВВП азиатских emerging markets вырастет на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году. Экономика Китая, как ожидается, увеличится на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В 2022 году ВВП КНР поднялся на 3%.

Инфляция в Южной Корее в марте 2023 года замедлилась до 4,2% в годовом выражении по сравнению с 4,8% в феврале и была минимальной за год, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали мартовскую инфляцию в Южной Корее на уровне 4,3%, по данным Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на уровне 3,6% годовых - минимуме с мая 2012 года. В то же время глава RBA Филип Лоу предупредил, что ЦБ готов возобновить повышение ставки в случае необходимости.

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют позитивный настрой после максимального за год скачка накануне на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $85,45 за баррель (+6,3% в понедельник), майские фьючерсы на WTI - к этому моменту дорожали на 0,7%, до $80,96 за баррель (+6,3% накануне).

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, что может отсрочить завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель. Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.