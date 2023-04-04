Законопроект о праве ЦБ оценивать зарплаты руководства финорганизаций прошел I чтение

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект, который даст Банку России полномочия по оценке уровня зарплат топ-менеджеров некредитных финансовых организаций на предмет их соответствия "характеру и масштабу" проводимых операций вплоть до сокращения или отмены компенсационных и стимулирующих выплат.

Законопроект № 269223-8 в декабре 2022 года внесли в палату глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов.

Под новое регулирование подпадут профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, микрофинансовые компании, НПФ, а также управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, специализированные депозитарии, кредитные рейтинговые агентства, организаторы торговли, клиринговые организации.

В соответствии с законопроектом, Банк России сможет оценивать систему оплаты труда данных финансовых организаций в части ее соответствия характеру и масштабу осуществляемых операций. Речь идет об оплате труда единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, должностного лица, ответственного за управление рисками, руководителя структурного подразделения, ответственного за внутренний контроль и аудит, а также иных менеджеров (работников) финансовой организации, принимающих решения о совершении сделок, если эти решения могут повлиять на соблюдение требований к капиталу и нормативам.

Устанавливается, что система оплаты труда должна предусматривать возможность отсрочки, сокращения или отмены стимулирующих и компенсационных выплат данных работников, если в результате их решений были совершены сделки, приведшие к несоблюдению требований к капиталу и нормативам, а также к отзыву лицензии.

"В отличие от регулирования деятельности российских кредитных организаций, комплексное правовое регулирование вопросов системы оплаты труда в российских некредитных финансовых организациях отсутствует. Действующее законодательство РФ не устанавливает каких-либо ограничений выплаты стимулирующих и компенсационных выплат в отношении руководителей и работников некредитных финансовых организаций", - говорится в пояснительной записке.

Авторы считают, что принятие законопроекта обеспечит устойчивое развития некредитных финансовых организаций в долгосрочной перспективе.

Законопроект также устанавливает требование о формировании совета директоров (наблюдательного совета) для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сейчас данная обязанность не закреплена законодательно, но для наиболее крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг такая обязанность установлена на уровне нормативного акта Банка России.