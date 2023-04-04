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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Объем торгов МосБиржи в марте вырос на 26% по сравнению с февралем

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2023 года вырос по сравнению с февралем на 26,3%, до 105,6 трлн рублей с 83,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

В марте 2023 по сравнению с мартом 2022 года объем торгов снизился на 31,7% - со 154,5 трлн рублей.

В первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года объем торгов снизился на 21,1%, до 271,4 трлн рублей с 343,8 трлн рублей, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года - вырос на 12,6% с 241,1 трлн рублей.

В марте и первом квартале 2022 года совокупные обороты торгов на МосБирже обновили исторические максимумы из-за выросших до рекордных уровней объемов сделок на денежном и валютном рынках на фоне высокой волатильности рынков после начала специальной военной операции на Украине.

Московская биржа
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