Рынок акций РФ забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник забуксовал в росте из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции в нефти после ралли; индекс МосБиржи после скачка выше 2500 пунктов сдал назад к 2480 пунктам, несмотря на ослабление рубля. Лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" и "НОВАТЭКа".

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2480,45 пункта (+0,3%, днем индекс поднимался до 2511,49 пункта), индекс РТС - 983,46 пункта (-0,5%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 4,8%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 79,46 рубля (+0,72 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +4,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-2,1%), акции "НЛМК" (-1,8%), "РусГидро" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "МТС" (-1,1%), "Яндекса" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,3%), UC Rusal (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2488 пунктов (предыдущий максимум на закрытие, зафиксированный в сентябре 2022 года) стал бы хорошим подспорьем для дальнейшего роста.

Ключевым фактором подъема рынка стали акции нефтегазового сектора. Лидерами выступили "префы" "Сургутнефтегаза", которые закрыли дивидендный "гэп". Сильная динамика бумаг связана с ослаблением рубля, а также ожиданиями того, что в ближайшие дни компания опубликует финансовые результаты за прошлый год, полагает эксперт. Достигли максимума с июля прошлого года "префы" "Транснефти" - инвесторы считают, что компания, наряду с другими госкорпорациями, объявит о выплате дивидендов.

Неплохо прибавили также бумаги "НОВАТЭКа" на фоне известий, что Shell может получить разрешение на перечисление денежных средств от продажи доли в проекте "Сахалин 2" на свой зарубежный счет. Наиболее вероятным покупателем станет именно "НОВАТЭК", полагает аналитик.

Обновили локальные максимумы акции "Норникеля". Однако взгляд на перспективы бумаг ГМК, по его оценке, остается консервативным из-за падения дивидендной доходности и снижения производства; текущий рост связан с тем, что бумаги заметно отстали от рынка и пытаются сократить разрыв.

В целом восходящий импульс рынка акций угасает, из-за чего можно ожидать консолидации в ближайшие дни, чуть ниже отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт. Спрос может сохраниться на акции нефтегазового сектора, а также бумаги золотодобытчиков на фоне сильного роста цен на золото. В случае позитивного сюрприза в финотчете ВТБ спрос на акции банка также может сохраниться, считает Головинов.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, внешняя конъюнктура пока располагает к дальнейшему росту российского рынка, однако следует помнить, что после сильного повышательного импульса всегда обостряется чувствительность инвесторов к новостному фону. Поэтому любой значимый негатив - рыночный, корпоративный или геополитический - может запустить волну фиксации прибыли, предупреждает эксперт.

В среду ожидается публикация мартовских индексов экономической активности PMI в секторе услуг еврозоны и США, данные ADP о занятых в несельскохозяйственном секторе США в марте и показатели торгового баланса. Минфин РФ отчитается об оценке отклонения нефтегазовых доходов от плановых в апреле. Состоится общее собрание акционеров "Группы Позитив", в повестке мероприятия тема дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 апреля - 2420-2520 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, превышение индексом МосБиржи сентябрьского максимума может сигнализировать о выходе рынка из широкого боковика, сформированного в прошлом году, и о дальнейшем движении в сторону следующего важного уровня 2840 пунктов.

Значимым драйвером роста рынка стал нефтегазовый сектор, а также отсутствие негативных новостей. Акции "Газпрома" выросли после новостей о возобновлении страхования немецкими компаниями трубопровода "Северный поток", считает он.

После решения ОПЕК+ снизить добычу нефти до конца года проинфляционные риски снова возрастают из-за вероятного роста стоимости нефти. Пока же эйфория на нефтяном рынке, связанная с решением ОПЕК+, завершилась. В случае дальнейшего восстановления китайской экономики, смягчения риторики в отношении монетарной политики со стороны ФРС США и сокращения добычи со стороны ОПЕК+ текущий позитивный импульс может перерасти в устойчивый восходящий тренд, полагает аналитик.

Рубль в краткосрочной перспективе рубль может достичь 80 руб./$1. Однако в ближайшей перспективе курс рубля может поддержать дорожающая нефть на ослаблении доллара, которое может начаться в том случае, если инвесторы заметят в риторике американского ЦБ сигналы на ослабление монетарной политики, отмечает Кравченко.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, основной прирост рынка обеспечивает сектор нефти и газа.

МТС опубликовала отчетность за 2022 год по РСБУ: чистая прибыль упала на 47,6% (до 31,289 млрд руб.), рост выручки составил 4,9% (до 391,573 млрд руб.). Падение прибыли по РСБУ явно не впечатлило рынок, который отправил акции компании в число аутсайдеров.

Просели акции "Мечела" (-2,4%) на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Газпромбанка к "Мечелу" и ООО "Управляющая компания Мечел-Сталь". В одном из исков заявлено требование о взыскании более 11,9 млрд рублей. Иски поступили в суд 3 апреля, но основания для исковых требований пока не приводятся, отмечает аналитик.

Allianz и Munich Re возобновили страхование "Северного потока 1". Немецкий бизнес рассчитывает на то, что трубопровод можно будет восстановить после нормализации геополитической ситуации. "НОВАТЭК" намерен участвовать на торгах за долю Shell в проекте "Сахалин 2", стоимость которой оценивается в 95 млрд руб., добавил Кочетков.

Нефть отыграла решение ряда стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению производства с мая. Вечером котировки начали снижаться на фоне известий из Ирака, что правительство в Багдаде и региональные власти Курдистана заключили соглашение, которое позволяет возобновить поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан, отметил аналитик.

Во вторник в Азии индексы акций выросли за исключением Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,7%), однако наметилась коррекция вечером в Европе (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX сократил прирост до 0,1%) и в США (индексы проседают на 0,4-0,7%).

Позитивными факторами для азиатских рынков во вторник стали прогноз по экономике региона Азиатского банка развития (АБР), а также решение Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки (RBA во вторник оставил ставку на уровне 3,6% годовых - минимуме с мая 2012 года).

АБР ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии в 2023 году по сравнению с прошлым годом благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.

Согласно прогнозу АБР, опубликованному во вторник, ВВП азиатских emerging markets вырастет на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году. Экономика Китая, как ожидается, увеличится на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В 2022 году ВВП КНР поднялся на 3%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены приступили к коррекции после роста с начала недели на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 млн б/с с мая до конца года. Снижение котировок во вторник спровоцировали новости о возобновлении поставок иракской нефти через Турцию.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 во вторник составила $84,15 за баррель (-0,9% и +6,3% в понедельник), майская цена WTI - $79,89 за баррель (-0,7% и +6,3% накануне).

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, сообщил MarketWatch.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+38,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+19,7%), "КАМАЗа" (+15%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+9,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+9%), ГК "Светофор Групп" (+8,3%), ПАО "Таттелеком" (+6,3%), "префы" "Транснефти" (+5,5%).

Подешевели акции банк "Кузнецкий" (-5,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (-3,8%), ПАО "ГАЗ" (-3,5% и -3,6% "префы"), "Русснефти" (-3,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,46 млрд рублей (из них 12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,01 млрд рублей на бумаги ВТБ и 8,89 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).