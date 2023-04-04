В JPMorgan считают, что фондовый рынок США вступил в период затишья перед бурей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спрос инвесторов на рисковые активы, поддержавший ралли на американском рынке в последние недели, может сойти на нет позднее в текущем году на фоне проблем банков, повышения цен на нефть и замедления экономического роста, считает ведущий аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович.

"Федрезерв сигнализировал, что не намерен снижать ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентное ралли, европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские восстанавливаются после недавних потерь, - написал он в аналитической записке для клиентов. - Мы ожидаем изменения отношения к риску, и полагаем, что рынок обновит прошлогодние минимумы в ближайшие месяцы".

Приток инвестиций в акции в последние недели сложно объяснить, добавил Коланович. Отчасти это может быть вызвано снижением индекса волатильности CBOE Volatility Index, или VIX.

Индекс VIX, часто именуемый "индексом страха Уолл-стрит", опустился ниже 20 пунктов, однако такая ситуация может оказаться затишьем перед бурей, сказал аналитик.

Индекс S&P 500 в первом квартале вырос на 7% после падения почти на 20% в прошлом году, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 подскочил на 20% с начала года. Майкл Уилсон, аналитик Morgan Stanley, выразил опасение, что ралли техсектора является неустойчивым.

Тем временем исследование Bank of America Corp. показывает, что в среднем 52,7% аналитиков придерживаются рекомендации "покупать" для американских акций. Это минимальный показатель за несколько лет.

При этом когда индикатор опускается слишком сильно, это может служить "бычьим" сигналом для акций, отметили стратеги BofA под руководством Савиты Субраманян. По их словам, когда аналитики в полной мере учитывают все опасения по поводу рынка, возрастает вероятность позитивных сюрпризов.