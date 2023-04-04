Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В JPMorgan считают, что фондовый рынок США вступил в период затишья перед бурей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спрос инвесторов на рисковые активы, поддержавший ралли на американском рынке в последние недели, может сойти на нет позднее в текущем году на фоне проблем банков, повышения цен на нефть и замедления экономического роста, считает ведущий аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович.

"Федрезерв сигнализировал, что не намерен снижать ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентное ралли, европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские восстанавливаются после недавних потерь, - написал он в аналитической записке для клиентов. - Мы ожидаем изменения отношения к риску, и полагаем, что рынок обновит прошлогодние минимумы в ближайшие месяцы".

Приток инвестиций в акции в последние недели сложно объяснить, добавил Коланович. Отчасти это может быть вызвано снижением индекса волатильности CBOE Volatility Index, или VIX.

Индекс VIX, часто именуемый "индексом страха Уолл-стрит", опустился ниже 20 пунктов, однако такая ситуация может оказаться затишьем перед бурей, сказал аналитик.

Индекс S&P 500 в первом квартале вырос на 7% после падения почти на 20% в прошлом году, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 подскочил на 20% с начала года. Майкл Уилсон, аналитик Morgan Stanley, выразил опасение, что ралли техсектора является неустойчивым.

Тем временем исследование Bank of America Corp. показывает, что в среднем 52,7% аналитиков придерживаются рекомендации "покупать" для американских акций. Это минимальный показатель за несколько лет.

При этом когда индикатор опускается слишком сильно, это может служить "бычьим" сигналом для акций, отметили стратеги BofA под руководством Савиты Субраманян. По их словам, когда аналитики в полной мере учитывают все опасения по поводу рынка, возрастает вероятность позитивных сюрпризов.

JPMorgan США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин и ЦБ РФ не стали возражать против использования б/у запчастей в авторемонте по ОСАГО

Минфин и ЦБ РФ не стали возражать против использования б/у запчастей в авторемонте по ОСАГО

Глава JPMorgan спрогнозировал долгие последствия нынешнего банковского кризиса

Проект о замещении евробондов доработан с возможностью исключений лишь по решению правкомиссии

Проект о замещении евробондов доработан с возможностью исключений лишь по решению правкомиссии

Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

Германия в феврале сократила импорт из РФ на 67,2% к январю

Германия в феврале сократила импорт из РФ на 67,2% к январю

Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые почти за год

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил максимум сентября и обновил пик почти за год

Финдиректор X5 Старухин покинет компанию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });