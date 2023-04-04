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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Золото обновило годовые максимумы на слабых статданных из США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Золото активно растет в цене вечером во вторник после публикации худших, чем ожидалось, данных по рынку труда США.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:45 подскочили на 1,9%, до $2038,9 за тройскую унцию. Накануне котировки завершили торги на уровне $2000,40 за унцию, обновив максимум с 10 марта 2022 года.

Серебро с поставкой в мае взлетело в цене на 4,4% и стоит $25,07 за унцию.

Как стало известно во вторник, количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.

Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

"С учетом более слабых, чем ожидалось, экономических данных, можно предположить, что Федрезерв все больше приближается к окончанию цикла подъема процентных ставок. Кроме того, доходность облигаций снижается вместе с курсом доллара, и это оказывает поддержку ценам на золото", - сказал Дэвид Мигер из High Ridge Futures.

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