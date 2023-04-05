Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Упал ВТБ на новостях о дивидендах

Фото: Алексей Кузнецов/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, поддержку оказывает вернувшаяся к росту нефть (Brent превысила $85 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, при этом начали корректироваться вниз акции ВТБ на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2482,16 пункта (+0,1%), индекс РТС - 986,16 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 79,32 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,3%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "НЛМК" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

"Газпром" возобновил поставки газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" после недельного планового останова, сообщил концерн.

Акции ВТБ просели до 0,02 рубля (-1,9%).

Новости от ВТБ

Менеджмент ВТБ, несмотря на планы заработать рекордную прибыль в 2023 году, будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка, сообщил в среду банк.

"В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть. Дальше, входя уже в новый рекордный 2023 год, мы ожидаем, что мы будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 2023 года. В 2024 году по итогам 2023 года мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть будем направлять эту прибыль на восстановление капитала", - сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам и превысить рекордную прибыль 2021 года (327 млрд рублей).

Также подешевели акции "Газпром нефти" (-1%), "Магнита" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), расписки OZON (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1%).

Индекс PMI сферы услуг России в марте 2023 года составил 58,1 пункта, существенно поднявшись с февральского значения 53,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может откатиться к отметке 2465 пунктов. "Рынок сейчас локально перегрет, и растущий импульс практически сошел на нет. Ожидаем продолжения коррекции в бумагах Сбербанка. В то же время повышенная волатильность будет наблюдаться в акциях ВТБ - в случае позитивного сюрприза в отчетности банка рассчитываем на рост бумаг. Продолжаем оптимистично смотреть лишь на акции нефтегазового сектора и золотодобытчиков", - отмечает эксперт.

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду нейтрально негативный. В Азии отдыхают Китай и Гонконг, а на прочих площадках преобладает легкий пессимизм. Нефть удерживается выше $85 за баррель Brent за счет падения запасов в США, что стабилизирует российский рынок. Рубль также подает признаки возможного коррекционного роста (если укрепление окажется существенным, то для акций экспортеров это выступит негативным фактором), полагает аналитик.

Ситуация на рынке труда в США

В США накануне основные индексы акций снизились на 0,5-0,6% во главе с Dow Jones, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США.

Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.

Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

Азиатские рынки акций

На рынках Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%; биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Фестиваля Цин Мин), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Негативом для азиатских рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки центробанком Новой Зеландии. Ставка была поднята в среду на 50 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с декабря 2008 года 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали ее подъем лишь на 25 б.п.

Тем временем, глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу заявил, что принятое накануне центробанком решение о паузе в цикле ужесточения политики не означает, что подъем ставки завершен, и может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю, сообщает Market Watch. Во вторник RBA оставил ключевую ставку на уровне 3,6% годовых - максимальном с мая 2012 года.

PMI сферы услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до 55 пунктов (предварительное значение - 54,2 пункта) с февральских 54 пунктов. Мартовское значение индекса стало самым высоким с октября 2013 года. Сводный PMI в прошлом месяце увеличился до 52,9 пункта (предварительное значение - 51,9 пункта) с 51,1 пункта в феврале.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал их увеличение на 0,3%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на сигналах снижения запасов в США, продолжая подъем, начавшийся вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $85,26 за баррель (+0,4% и +0,01% накануне), майская цена WTI - $80,95 за баррель (+0,3% и +0,4% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе выйдут в среду в 17:30 по Москве. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.

Коррекцию нефти вечером во вторник вызвали новости, что власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, сообщил MarketWatch.