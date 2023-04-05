Китайская Shandong Chuangxiang построит промпарк для глубокой переработки зерна на Кубани

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Shandong Chuangxiang Group Co.,Ltd планирует построить в Краснодарском крае промпарк для глубокой переработки зерна, сообщила торгово-промышленная палата региона.

Соответствующее соглашение о реализации проекта строительства индустриального парка подписали представители Shandong Chuangxiang Group и новороссийской компании ООО "БС ИнтерАгро" во вторник в ТПП.

Инвестиции в проект составят более 900 млн рублей, срок окупаемости - 5 лет.

Строительство займет 2-3 года. Мощности не уточняются.

В сообщении отмечается, что в последние годы Россия увеличила экспорт зерна, но в то же время сохраняется зависимость от импорта многих продуктов его глубокой переработки, в частности, аминокислот и глютена. При этом спрос на продукты глубокой переработки зерна продолжает расти как на внутреннем, так и на международном рынке.

"Кубань обладает значительным потенциалом развития глубокой переработки зерна. В то же время, несмотря на развитые меры стимулирования и поддержки со стороны государства, развитие глубокой переработки тормозит высокая стоимость проектов при сложно прогнозируемых сроках окупаемости, а также нехватка специалистов. (. . .) Со своей стороны мы окажем инвестору любую помощь и поддержку в реализации проекта", - отметил председатель краевой ТПП Александр Ткаченко, слова которого приводятся в сообщении.

ООО "БС ИнтерАгро" занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Совладельцами в равных долях являются Сергей Белов и Александр Конев. Ее выручка по итогам 2021 года составила 229,7 млн рублей, чистая прибыль - 4,3 млн рублей.