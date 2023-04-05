Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине 1" продлен до октября

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Срок реализации невостребованной доли иностранных партнеров в новом операторе проекта "Сахалин 1" продлен до октября 2023 года.

Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал указ о внесении изменений в указ № 723 от 7 октября 2022 года (который определял срок реализации доли в 4 месяца), которым этот срок продлен до одного года с момента выхода документа. Документ размещен на Официальном интернет-портал правовой информации.

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