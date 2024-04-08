Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до конца года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Срок реализации невостребованной доли иностранных партнеров в новом операторе проекта "Сахалин 1" продлен до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин 8 апреля подписал указ о внесении изменений в указ № 723 от 7 октября 2022 года, согласно которым срок продажи доли в проекте изменен на "не позднее 1 января 2025 года". Документ размешен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот срок был установлен до октября 2023 года.

Как сообщалось, согласно октябрьскому указу 2022 года, оператор проекта заменен с американской Exxon Neftegas Ltd. (успевшего к октябрю полностью остановить добычу на проекте) на российское ООО. Новый оператор ООО "Сахалин-1" зарегистрирован в Южно-Сахалинске, единоличным исполнительным органом является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельфу" в новом ООО полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В соответствии с указом президента, "отказная" доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, которые определяются правительством РФ.

Правительство РФ 28 сентября 2023 года утвердило правила проведения оценки и продажи доли в уставном капитале ООО "Сахалин-1". Согласно документу, оценку доли по заказу Минэнерго РФ проводит ООО "Б1 - Консалт". По итогам процедуры независимый оценщик готовит отчет и получает заключение саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении результатов оценки. Оплата услуг оценщика будет возложена на покупателя доли ООО "Сахалин-1".

Минэнерго обязано направить отчет и заключение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в пятидневный срок со дня получения. Росимущество, в свою очередь, имеет 20 дней на проверку поступивших документов на соответствие стандартам оценки и должно направить в Минэнерго соответствующее заключение. После этого у министерства есть три дня на подготовку и отправление в правительство РФ проекта решения об утверждении оценки доли в уставном капитале общества. После вступления в силу решения правительства РФ об утверждении оценки доли в уставном капитале общества Росимущество обеспечивает продажу доли. С этой целью проводится отбор российских юридических лиц, соответствующих критериям, утверждаемым правительством РФ.

Начальной ценой доли в уставном капитале ООО "Сахалин-1" послужит сумма, приведенная оценщиком.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.