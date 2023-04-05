Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Годовая инфляция - в районе 3%

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13% после 0,05% с 21 по 27 марта, 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 3 апреля выросли на 0,06%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,60%.

Из данных по инфляции с начала года на 3 апреля в 2022 году и в текущем году следует, что годовая инфляция на 3 апреля замедлилась в район 3% с 4% на 27 марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря. Минэкономразвития в феврале перешло к расчету годовой инфляции, используя среднесуточный прирост цен за весь отчетный месяц предыдущего года, а не недельные данные, поэтому оценка министерства будет несколько выше - в районе 3,3%.

Более точную оценку по годовой инфляции в РФ можно будет сделать после выхода данных Росстата по инфляции в марте (будут опубликованы только 12 апреля).

В апреле 2022 года инфляция составила также относительно высокие 1,56%, поэтому в апреле текущего года годовая инфляция с большой вероятностью приблизится к 2%, но затем с мая возможно начнет расти уже на фоне низкой базы прошлого года (в мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12%).

Детали

Цены на плодоовощную продукцию с 28 марта по 3 апреля выросли на 1,3% (после роста на 1,0% неделей ранее и четырех недель подряд снижения цен до этого). В том числе цены на огурцы выросли на 6,0%, помидоры - на 0,7%, яблоки - на 0,6%, бананы - на 0,5%. В то же время цены на лук снизились на 1,0%, свеклу - на 0,8%, картофель - на 0,7%, морковь - на 0,3%.

Выросли также с 28 марта по 3 апреля цены на смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания - на 0,5%, рис - на 0,4%, баранину, рыбу мороженую, яйца куриные, творог - на 0,3%.

Одновременно снизились за неделю цены на крупу гречневую - на 0,7%, чай черный - на 0,5%, свинину - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров снизились цены на телевизоры - на 1,5%, но выросли цены на электропылесосы - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла с 28 марта по 3 апреля на 1,6% (с 21 по 27 марта - снизилась на 3,1%).

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Прогнозы

Зампред Банка России Алексей Заботкин на этой неделе заявил, что годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется.

"Были высокие значения - февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, то у нас годовая инфляция быстро замедляется, начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции темпы роста годовой инфляции будут повышаться", - напомнил зампред ЦБ.

Он также повторил сигнал ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Совет директоров отмечает усиление проинфляционных рисков со стороны внешних условий и сохранение значительного вклада бюджетной политики в расширение совокупного спроса в этом году. При усилении проинфляционных рисков совет директоров на предстоящих заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки, но, опять же, решение не предрешено", - сообщил Заботкин.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.