На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В среду на торгах на "Московской бирже" рубль умеренно подешевел к бивалютной корзине, стабилизировавшись после сильного падения в понедельник-вторник.

К 19:00 доллар подорожал на 31,5 копейки, до 79,84 рубля, евро подорожал на 48,5 копейки, до 87,29 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 39,15 копейки - до 83,19 рубля. Курс китайского юаня вырос на 7,5 копейки - до 11,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам среды, хотя и немного ускорил темпы снижения в ходе вечерней сессии; завершил день вблизи минимальных отметок к основным валютам почти за год. При этом ранее в ходе торгов рубль довольно слабо отреагировал на решение Минфина в полтора раза снизить в апреле ежедневный объем продаж иностранной валюты на ожиданиях недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета на сумму 113,6 млрд рублей.

Беспокойство участников рынка из-за снижения экспортных нефтегазовых доходов и ухудшения бюджетных показателей может быть частично нивелировано вступлением с 1 апреля в силу изменений в правила налогообложения компаний нефтегазовой отрасли.

Речь идет об ограничении дисконта нефти Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.

Минфин с 7 апреля по 5 мая планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 марта иностранной валюты продается 5,4 млрд рублей в день (в совокупности 119,8 млрд рублей за период до 6 апреля). Таким образом, ежедневный объем торгов в апреле снизится в 1,5 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в марте сокращение составило 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд рублей.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле на сумму 113,6 млрд рублей.

Аналогичный прогноз на март равнялся 132,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта составило положительную величину 39 млрд рублей.

"На торгах в среду рубль подешевел к основным валютам. Объем продаж валюты со стороны ЦБ для Минфина в рамках бюджетного правила в апреле снизится до 74,6 млрд руб. по сравнению с 119,8 млрд руб. в марте. Ежедневный объем продаж сократится с 5,4 до 3,7 млрд руб. В среду рубль в очередной раз обновил минимумы к доллару, евро и юаню. Курс доллара демонстрировал рост на протяжении четвертой торговой сессии подряд. Нельзя исключать рост курса американской валюты выше 80 руб., однако перспективы дальнейшего ослабления рубля на фоне роста нефтяных цен после решения о сокращении добычи отдельными участниками ОПЕК+ представляются ограниченными", - рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"В среду внешний фон поначалу был достаточно благоприятным, но после старта основной российской сессии стал ухудшаться. Учитывая более долгосрочный для рубля негатив, связанный с дефицитом госбюджета и ухудшением платежного баланса, любой намек на прекращение восходящей динамки нефти оказывает дополнительное давление на российскую валюту. Минфин объявил, что в новом месячном периоде, стартующем в пятницу, объем продажи валюты в рамках исполнения бюджетного правила сократится в 1,5 раза в месячном выражении. Это способно оказать давление на рубль в краткосрочном плане, но на более долгосрочной основе сохранение тенденции по улучшению ситуации с нефтегазовыми доходами будет выступать фактором поддержки курса рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В целом в среду рубль сумел стабилизироваться после сильного падения в начале недели. Резкий всплеск спроса на валюту со стороны отдельных участников рынка мог иметь, в том числе, спекулятивный характер с учетом сообщений СМИ, что российские власти разрешат перечислить на зарубежный счет Shell почти 95 млрд рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2".

"В настоящее время на рубль, вероятно, оказывает давление механизм продаж иностранными компаниями своих долей в бизнесе партнерам в России. Для того, чтобы такие сделки можно было считать успешно завершенными, иностранные юридические лица должны вывести валюту на свои счета за пределами РФ. Эти действия создают дополнительный спрос на валюту и способствуют ослаблению рубля. Примером подобной сделки является недавняя продажа финской UPM-Kymmene. Кроме того, рынок следит за информацией о продаже доли компании Shell - единоразово за рубеж может быть выведена большая сумма. В связи с этим можно говорить о том, что мы наблюдаем совокупность разовых факторов внутри короткого временного отрезка, которые оказывают давление на рубль. В то же время опорой для рубля является профицит торгового баланса в России, а также рост цен на нефть", - сообщил "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"На локальном валютном рынке доллар в среду в первой половине дня успел обновить очередной максимум с апреля 2022 года, поднявшись до 79,72 рубля. Однако затем, как и днем ранее после пика, американская валюта скорректировалась. Мы полагаем, что общая тенденция на ослабление рубля сохраняется, но резкие движения последних дней сформированы под влиянием локального спроса на валюту отдельными игроками на фоне ее ограниченного предложения со стороны экспортеров. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления валюты будет пройден, или он уже был пройден, рубль вернет часть позиций, и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется. Отметим, что очередная волна ослабления рубля может оказать негативное влияние на инфляционные ожидания населения и усилить проинфляционные риски в среднесрочной перспективе. Если нормализация темпов исполнения бюджетных расходов до последнего времени оставляла надежду на некоторое смягчение риторики ЦБ на ближайших заседаниях, то текущее ослабление рубля практически отменяет такую возможность", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ на заседании 17 марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Совет директоров отмечает усиление проинфляционных рисков со стороны внешних условий и сохранение значительного вклада бюджетной политики в расширение совокупного спроса в этом году. При усилении проинфляционных рисков совет директоров на предстоящих заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки, но, опять же, решение не предрешено", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме.

"Это решение не предрешено, и фактически решение будет зависеть от развития событий, поступающих данных", - подчеркнул зампред ЦБ.

Временные факторы, в том числе связанные с потребностями структурной перестройки, а также с внешними условиями, обусловливают сохранение "несколько повышенного роста цен в 2023 году", отметил Заботкин.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год составляет 5-7%.

Денежно-кредитная политика будет направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году и удержание ее на этом уровне в дальнейшем, добавил зампред ЦБ. Он напомнил, что ДКП влияет на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов. "Решения, которые мы принимаем сейчас, влияют уже не только на инфляцию этого года, но на то, какая она будет складываться в следующем году", - заявил Заботкин.

Банк России хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки. "Мы сейчас готовим законодательство, нами вместе с вами, я надеюсь, будут подготовлены предложения - больше информации собирать с компаний, чтобы нам с точки зрения финансовой стабильности лучше контролировать потоки", - сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

ЦБ стал получать информацию от компаний-экспортеров об их валютной выручке, валютных активах и обязательствах в рамках изменений в закон N173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", напомнила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Этот закон работает, крупные компании-экспортеры направляют нам информацию, чтобы мы понимали, какая у них ситуация - валютная выручка, активы и обязательства в валюте. Сейчас, с учетом того, что у нас был ряд послаблений в прошлом году (у нас отменено требование обязательной репатриации валютной выручки), нам нужно понимать лучше, какая ситуация, как компании возвращают выручку, как накапливаются иностранные активы, поэтому мы хотим иметь больше информации", - сообщила Данилова журналистам в Госдуме.

Ограничения на снятие наличной валюты в России не могут быть отменены из-за того, что она не поступает в страну, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. "Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов... Их нет, ограничений никаких (на ввоз наличной валюты - прим. ИФ). Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращению своей валюты - денежной наличной - за границей", - заявил Тулин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Китайские юани налом достать... Их нет и не будет, и долларов не будет наличных", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ ранее продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, владелец, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица - резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тысяч или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах (на выдачу других валют ограничений нет). Юрлица-нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иенах не могут (по другим валютам ограничений нет).

Нефть слабо дешевеет вечером в среду, участники рынка оценивают данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Негативным фактором для цен на нефть является укрепление курса доллара к большинству мировых валют.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,1%, до $84,93 баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,26%, до $80,5 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали более умеренного сокращения, на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн и 1 млн баррелей соответственно.

Вместе с тем в данных также сообщалось о росте импорта нефти в США на 1,8 млн баррелей в сутки до 7,1 млн баррелей в сутки. При этом потребление нефти со стороны НПЗ на отчетной неделе сократилось на 198 тыс. баррелей в сутки до 15,6 млн б/c.

Участники рынка также продолжают оценивать новость о том, что ряд стран ОПЕК+ намерены добровольно уменьшить добычу с мая по конец года.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 6 апреля на 13,98 копейки, до 79,4961 рубля, и увеличил курс евро на 37,47 копейки, до 87,0954 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду укрепился на 18,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 79,5043 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 23,24 копейки и составил 79,5343 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 320,575 млн, из которых $300,878 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 019,697 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 35,55 копейки, до 87,1006 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 47,1 копейки, до 87,1238 рубля. Объем торгов евро составил 490,699 млн евро, из которых 109,358 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 381,341 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 4 базисных пункта - до 7,36% и 7,64% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.