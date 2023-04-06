Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных по рынку труда и сектору услуг

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца - до $70,5 млрд, обновив максимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали роста до $69 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics.

"Мы начинаем видеть все больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер накануне сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США.

"По моим прогнозам, чтобы добиться устойчивого движения инфляции по нисходящей траектории к целевому показателю в 2% и сдержать инфляционные ожидания, Федрезерву следует поднять ставку выше 5% в этом году", - заявила она.

Федрезерв повысил ставку до 4,75-5% по итогам мартовского заседания.

Акции Johnson & Johnson подорожали на 4,5%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров сообщил о готовности потратить $8,9 млрд на урегулирование имеющихся и будущих претензий, связанных с использованием талька в ее продукции.

Капитализация General Motors опустилась на 1,8%. Американский автомобильный концерн зафиксирует расходы в размере около $1 млрд на программу добровольного увольнения, в которой согласились принять участие порядка 5 тыс. сотрудников.

Цена бумаг Walmart Inc. выросла на 1,7%. Ритейлер подтвердил прогноз на первый квартал, по-прежнему ожидая роста выручки на 4,5-5% и скорректированной прибыли в размере $1,25-1,30 на акцию.

Рыночная стоимость FedEx Corp. увеличилась на 1,5% после того, как одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки объявила о повышении годовых дивидендов на 10%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 80,34 пункта (0,24%) и составил 33482,72 пункта. Лидером роста в индексе, помимо Johnson & Johnson, стали акции UnitedHealth Group, подорожавшие на 3,3%, лидером снижения - бумаги Nike Inc., подешевевшие на 2,3%.

Standard & Poor's 500 понизился на 10,22 пункта (0,25%) - до 4090,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 129,47 пункта (1,07%) и составил 11996,86 пункта.