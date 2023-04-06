Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

В начале торгов индекс "МосБиржи" вырос на 0,1, индекс РТС снизился на 0,3%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры и дальнейшего ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 2503,51 пункта, индекс РТС просел на 0,3% до 984,29 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 80,07 рубля.

Подорожали расписки OZON (+1%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1,5%), "Роснефти" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций может взять паузу в росте после достижения отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи, однако среднесрочно есть высокая вероятность пойти выше. В США в четверг ожидается нейтральное окончание короткой недели (в пятницу рынок будет закрыт по случаю Страстной пятницы), однако пока индекс S&P 500 держится выше 4000 пунктов, и растущий тренд сохраняется. В пятницу выйдут ключевые данные по рынку труда, но из-за выходного дня инвесторы будут отыгрывать статистику уже в понедельник.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи попытается закрепиться выше 2500 пунктов, однако вполне возможно его снижение по итогам дня из-за ухудшения внешнего фона. "Продолжаем делать ставку на акции нефтегазовых компаний, которые будут поддержаны теряющим позиции рублем. Также рассчитываем увидеть рост бумаг Сбера", - отмечает аналитик.

Бумаги Сбербанка накануне прервали 4-дневное снижение, завершив день на внутридневных максимумах. Это позитивный сигнал не только для акций компании, но и для всего рынка. В то же время бумаги ВТБ показали худший результат среди акций индекса МосБиржи после публикации отчетности и заявлений менеджмента о том, что дивидендов за 2023 год, скорее всего, не будет, отмечает аналитик.

В США в среду вырос индекс Dow Jones (+0,2%), но просели Nasdaq (-1,1%) и S&P 500 (-0,3%) на статданных по рынку труда и сектору услуг, также инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в марте до 145 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тысяч, согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тысячу.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сокращение в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер днем ранее заявила, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки выше 5%, чтобы ослабить инфляцию в США. Федрезерв повысил ставку до 4,75-5% по итогам мартовского заседания.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года. Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.

5 апреля стало известно, что объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются после попыток стабилизации накануне на фоне новостей о динамике запасов сырья в США, а также свежих макроэкономических данных. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $84,55 за баррель (+0,1% в среду), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $80,13 за баррель (-0,1% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей.

Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тысяч баррелей соответственно.

РТС МосБиржа США Китай Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Фонд национального благосостояния в марте вырос до 11,9 трлн рублей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

FedEx консолидирует бизнес и повысит дивиденды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });