В начале торгов индекс "МосБиржи" вырос на 0,1, индекс РТС снизился на 0,3%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры и дальнейшего ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 2503,51 пункта, индекс РТС просел на 0,3% до 984,29 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 80,07 рубля.

Подорожали расписки OZON (+1%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1,5%), "Роснефти" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций может взять паузу в росте после достижения отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи, однако среднесрочно есть высокая вероятность пойти выше. В США в четверг ожидается нейтральное окончание короткой недели (в пятницу рынок будет закрыт по случаю Страстной пятницы), однако пока индекс S&P 500 держится выше 4000 пунктов, и растущий тренд сохраняется. В пятницу выйдут ключевые данные по рынку труда, но из-за выходного дня инвесторы будут отыгрывать статистику уже в понедельник.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи попытается закрепиться выше 2500 пунктов, однако вполне возможно его снижение по итогам дня из-за ухудшения внешнего фона. "Продолжаем делать ставку на акции нефтегазовых компаний, которые будут поддержаны теряющим позиции рублем. Также рассчитываем увидеть рост бумаг Сбера", - отмечает аналитик.

Бумаги Сбербанка накануне прервали 4-дневное снижение, завершив день на внутридневных максимумах. Это позитивный сигнал не только для акций компании, но и для всего рынка. В то же время бумаги ВТБ показали худший результат среди акций индекса МосБиржи после публикации отчетности и заявлений менеджмента о том, что дивидендов за 2023 год, скорее всего, не будет, отмечает аналитик.

В США в среду вырос индекс Dow Jones (+0,2%), но просели Nasdaq (-1,1%) и S&P 500 (-0,3%) на статданных по рынку труда и сектору услуг, также инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы.

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в марте до 145 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тысяч, согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тысячу.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сокращение в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер днем ранее заявила, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки выше 5%, чтобы ослабить инфляцию в США. Федрезерв повысил ставку до 4,75-5% по итогам мартовского заседания.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года. Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.

5 апреля стало известно, что объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются после попыток стабилизации накануне на фоне новостей о динамике запасов сырья в США, а также свежих макроэкономических данных. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $84,55 за баррель (+0,1% в среду), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $80,13 за баррель (-0,1% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей.

Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тысяч баррелей соответственно.