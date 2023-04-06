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Сборы кинотеатров в США в I квартале снизились на 25% по сравнению с допандемийным уровнем

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Кассовые сборы американских кинотеатров в первом квартале 2023 года снизились на четверть по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $1,8 млрд, передает CNBC.

По итогам 2022 года бокс-офис сократился на 34% к показателю допандемийного 2019 года, ставшему бенчмарком для индустрии. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса кинотеатры в США закрылись и возобновили работу только в конце года.

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"Мы приближаемся к уровню 2019 года, - заявил старший медиа-аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Если вы помните, в 2019 году были хорошие результаты. Сборы составили $11,4 млрд, и это был второй по величине годовой показатель".

В первом квартале 2023 года продажи билетов росли благодаря среднебюджетным фильмам различных жанров, отмечает CNBC.

"Больше всего меня обнадеживает, что в этом году больше разнообразия, чем в прошлом", - приводит телеканал слова старшего аналитика BoxOffice.com Шона Роббинса.

В 2023 году три четверти американцев планируют чаще посещать кинотеатры, чем в 2022 году, а около трети готовы на это при условии, что спектр жанров и выбор картин будут шире, свидетельствуют данные исследования букингового агентства United Talent Agency.

В 2021 году американские кинотеатры собрали $4,58 млрд.

США
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