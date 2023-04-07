Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

5 апреля ЦБ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем в рабочий день отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 марта по 6 апреля плановый совокупный объем продажи валюты Минфином - 119,8 млрд рублей, ежедневный - 5,4 млрд рублей.