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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

5 апреля ЦБ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем в рабочий день отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 марта по 6 апреля плановый совокупный объем продажи валюты Минфином - 119,8 млрд рублей, ежедневный - 5,4 млрд рублей.

Банк России Минфин
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