"Русал" стал владельцем 100% акций аэропорта Братска

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Международная компания (МК) "Гершвин" стала владельцем 100% акций ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск", оператор аэропорта в Братске Иркутской области), сообщила пресс-служба ПАО.

Прежним владельцем аэропорта до 27 марта была обанкротившаяся авиакомпания "ВИМ-Авиа", у которой МК "Гершвин" приобрела 100% акций ПАО.

МК "Гершвин", которой владеет ОК "РусАл", была единственным участником торгов по продаже акций аэропорта. В мае 2021 года "ВИМ-Авиа" и МК "Гершвин" подписали договор купли-продажи акций ПАО.

Однако сама передача акций затянулась на два года из-за того, что следствие арестовало активы из-за долгов обанкротившейся авиакомпании. МК "Гершвин" обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к арбитражному управляющему "ВИМ-Авиа", в котором потребовала передать ей акции аэропорта. Это дело, согласно картотеке, все еще находится на рассмотрении суда.

Имущество аэропорта имеет обременения. Аэропорт Братска с 2016 года был поручителем по кредитному договору между "ВИМ-Авиа" и банком "Зенит" на сумму 3,04 млрд рублей. Банк, а позднее его правопреемник - ООО "РНГО" - в суде требовали от перевозчика погасить задолженность. В 2018 году Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать солидарно с перевозчика и аэропорта данную сумму.

В начале 2021 года ПАО "РусАл Братск" заключило с "РНГО" договор об уступке прав требований к аэропорту.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска и считается запасным для аэропорта Иркутска. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе Boeing-747/777/767, Ил-96.