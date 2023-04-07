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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Сталепроизводители РФ в марте нарастили экспорт по ж/д на треть к февралю

Поставки в Китай выросли в 1,5 раза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в марте на экспорт по сети РЖД 2,4 млн тонн по сравнению с 1,8 млн тонн в феврале (прирост на 33%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.

В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на экспорт было отгружено 1,1 млн тонн металла против 766 тыс. тонн в феврале (прирост на 44%). Показатель без учета Турции, основного рынка сбыта, вырос на треть к предыдущему месяцу – до 609 тыс. тонн с 465 тыс. тонн. Экспорт российской стали в Турцию в марте увеличился на 53%, до 460 тыс. тонн с 301 тыс. тонн в феврале.

Металлурги существенно, на 56%, нарастили в марте железнодорожные поставки стали назначением в Китай и на Тайвань - по итогам месяца было отгружено 219 тыс. тонн против 140 тыс. тонн месяцем ранее.

Назначением в Мексику и США в прошлом месяце по сети РЖД было отгружено почти 292 тыс. тонн, при этом в Мексику – 291 тыс. тонн стали по сравнению со 165 тыс. тонн, поставленных в в феврале.

В страны СНГ в марте было отгружено 612 тыс. тонн металла, что на 29% выше февральских объемов (476 тыс. тонн).

Назначением в страны АТР в прошлом месяце было отгружено почти 46 тыс. тонн металла по сравнению с 59 тыс. тонн месяцем ранее.

РЖД Китай
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