ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Текущее ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения "потолка" цен на нефть, в дальнейшем ситуация выровняется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме.

"То, что является фактором, это то, что, действительно, поступления экспортной выручки снизились. Это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом, потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два, три месяца. Просто так устроены технологии расчетов", - пояснил зампред ЦБ.

Поступления экспортной выручки в настоящее время отражают ситуацию с ценами и объемами, в первую очередь нефтегазового экспорта, наблюдавшуюся в конце декабря - начале января, "когда была самая тяжелая ситуация в плане эффектов от введения "потолка" цен на нефть", добавил Заботкин.

"После того, как мы пройдем нижнюю точку, связанную с введением "потолка" по нефтепродуктам, который случился в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться. При этом импорт, как мы знаем, устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек и так далее. В этих условиях это ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года, дальше динамика будет более гладкая", - отметил зампред ЦБ.